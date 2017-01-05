Международные резервы НБУ за 2016 год выросли на 17%

За прошлый год международные резервы выросли на 2,2 миллиарда долларов, или на 17% и на 1 января 2017 составили 15,539 миллиарда долларов.

Об этом в четверг 5 января сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается, за месяц резервы выросли на 1,8%. Рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства на сумму 607,9 млн долларов. Эти средства Украина получила из двух источников - от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму 550,4 млн долларов, а также 55,1 млн евро от Европейской комиссии.

"Вместе с тем средства из резервов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте. На эти цели из резервов было потрачено 140.9 млн. долл, в том числе 119.8 млн. долл. - на погашение и обслуживание ОВГЗ, номинированных в долларах", - сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, в конце декабря усилилась волатильность на межбанковском валютном рынке. Благотворное влияние фундаментальных факторов, которые обеспечивали поступления валютной выручки от экспорта зерновых и подсолнечного масла, было нивелировано временными факторами.

Соответственно, Национальный банк лишь в течение последней недели декабря провел три аукциона по продаже иностранной валюты, при которых удовлетворил заявки участников на общую сумму 202.7 млн. долл.

В целом в течение декабря Национальный банк купил во время аукционов 115.0 млн. долл, продал - 234.4 млн. долл. Чистая продажа иностранной валюты Национальным банком в течение последнего месяца года составила 119.4 млн. долл.

"Одним из основных источников их увеличения стали валютные интервенции Национального банка. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках в апреле-июле и поступлению валютной выручки от экспорта продовольственных товаров с конца сентября чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в прошлом году составила 1.6 млрд долл", - говорится в сообщении НБУ.

Также увеличению резервов способствовало поступление третьего транша от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования (EFF) на сумму 1 млрд. долл, а также связанного с программой МВФ официального финансирования. А именно - 1 млрд. долл. от размещения еврооблигаций Министерством финансов под гарантии Правительства США.

В то же время, как ранее и предупреждал Национальный банк, объем международных резервов на конец 2016 оказался ниже официального прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете в конце октября.

Обнародованный прогноз основывался на предположении об успешном завершении третьего пересмотра программы EFF в 2016 году. По этому базовому сценарию НБУ ожидал, что четвертый транш от МВФ на сумму 1.3 млрд. долл. поступит до конца прошлого года.

"В этом случае, а также в случае поступления 600 млн. евро от Еврокомиссии до конца года, на конец 2016 международные резервы должны были вырасти до 17.5 млрд. долл. Соответственно, неполучения этого финансирования привело к тому, что фактический объем резервов оказался на 2 млрд. долл. меньше прогнозируемого", - сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ также отметили, что по результатам 2016 года объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, в октябре 2016 года в Нацбанке заявили, что международные резервы Украины составили 15,589 млрд долларов.

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