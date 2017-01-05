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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 5 января 2017 г.
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Гройсман пообещал 3% роста экономики и рассказал, как курс мог бы быть 18,5 грн/доллар
время публикации: 12:03
последнее обновление: 12:51
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Гройсман пообещал 3% роста экономики и рассказал, как курс мог бы быть 18,5 грн/долл

Рост экономики Украины в 2017 году реально составит около 3%, сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Мы больше трех месяцев вели диалог с экспертной средой, украинским парламентом. Правительство внесло достаточно сбалансированный бюджет на 2017 год, и он очень структурированный, очень четко определены приоритеты, которые в него заложены. Это "оборонка", это повышение минимальной заработной платы вдвое - до 3200 гривен. Для учителей - повышение в 2017 году до 50% заработной платы, врачам - до 30%. Сохранена система децентрализации и поддержки аграрного комплекса, машиностроения, масштабного строительства дорог. Мы рассчитываем, что рост экономики реально составит около 3%", - сказал Гройсман.

Также премьер отметил, что бюджет-2017, который впервые за долгое время был составлен, рассмотрен и принят в соответствии с регламентом парламентской работы, является важнейшим инструментом стимулирования экономического роста.

Курс гривны на сегодняшний день мог бы составлять не более 18,5 грн/долл., если бы Украина добывала достаточно своего газа, а не покупала иностранный.

"Я видел недавно аналитику, которая показывает, что если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали за валюту, то доллар стоил бы не более 18,5 гривень", - сказал Гройсман.

Также он подчеркнул, что правительство взяло курс на достижение энергонезависимости страны и результат ожидается в течение следующих 3-5 лет.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в конце прошлого года утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 млрд кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.

Государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост ВВП Украины на уровне 3%. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году в 2,5%.

Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2016 года, по уточненным данным Госстата, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало рост экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1% при показателе инфляции 14% и среднегодовом курсе гривны на уровне 25,6 грн за доллар. Кроме того, S&P Global Ratings подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне "В-В" со стабильным прогнозом.

Напомним, в июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы - 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривны на уровне 27,2 грн за доллар.

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