Монетизированная версия субсидий может заработать уже в апреле, - Коболев

Монетизированная версия субсидий может заработать уже в апреле 2017 года. Такой прогноз "5 каналу" озвучил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает Укринформ.

Коболев сказал, сколько налогов "Нафтогаз" заплатит по итогам прошлого года



Речь идет о возвращении средств, которые украинские семьи смогли сэкономить на коммунальных. Сейчас в правительстве разрабатывают механизм расчета по субсидии и дальнейшего перевода средств со спецсчетов на собственные счета потребителей.

"Если потребителю было начислено 100 гривен, а он использовал 80. И по моему глубокому убеждению, и это подтверждает международная практика, остаток 20 грн должен быть передан этому потребителю - как бонус за то, что он использовал меньше энергии, он сэкономил. Потребители, и здесь как раз мы делаем анализ, или компании теплокоммунэнерго просто перестали уменьшать потребление газа при повышении температуры. Это очень угрожающая тенденция, указывающая на то, что уменьшены стимулы для экономии и эти стимулы надо возвращать", - заявил глава "Нафтогаза".

Ранее Коболев рассказал, что монетизация субсидий, которые получает население Украины от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

Отметим, Министерство социальной политики не видит в ближайшей перспективе возможности перевода финансирования субсидий для населения в денежные средства, поскольку для этого не созданы необходимые условия, сообщил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

"Министерство социальной политики не видит в ближайшей перспективе возможности монетизации всех субсидий. Это просто нереально сделать технологически, потому что, даже если спроецировать ситуацию, когда нужно открыть 7 млн личных счетов для выплаты субсидии – это может растянуться на полгода-год минимум", - сказал Музыченко.

Коболев сказал, сколько налогов "Нафтогаз" заплатит по итогам прошлого года



НАК "Нафтогаз Украины" по итогам деятельности в 2016 г. заплатит в государственный бюджет страны около 60 млрд грн налогов.

"Наш план стратегический в том, чтобы "Нафтогаз" больше никогда не получал поддержку из бюджета, а наоборот - платил в бюджет те суммы налогов, которые должна платить большая нефтегазовая компания. В этом году это, к примеру, 60 млрд грн", - сказал Андрей Коболев.

По его словам, "Нафтогаз" и после отделения газотранспортного бизнеса в отдельную структуру планирует быть прибыльной компанией, не получая дотации из госбюджета, как это было в последние годы.

"За счет того, что все цены с апреля 2017 года должны стать нерегулируемыми, то есть "Нафтогаз" будет работать в полностью открытом рынке, мы ожидаем, что сможем зарабатывать прибыль, которая, возможно, не будет такой большой, как прибыль от транзита газа, но все равно он (НАК) будет прибыльным бизнесом", - добавил Коболев.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2016 г. увеличил чистую прибыль в 109 раз (на 25 млрд 287,114 млн грн) – до 25 млрд 520,784 млн грн.

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