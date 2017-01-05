Египет возбудил антидемпинговое расследование в отношении арматуры из Украины, Китая и Турции

Министерство торговли и промышленности Египта возбудило антидемпинговое расследование в отношении стальной арматуры для строительства происхождением из Китая, Турции и Украины.
Об этом в четверг 5 января сообщает пресс-служба Минэкономразвития и торговли Украины.
При этом уточняется, что египетская сторона официально уведомила Украину о начале расследования 3 января текущего года, а само объявление о расследовании опубликовано 22 декабря 2016 года в официальном правительственном вестнике Египта.
Под объект расследования попадает стальная арматура по кодам 7213, 7214, 7227, 7228.
При этом отмечается, что в Египет поставляют арматуру украинские компании "ArcelorMittal Кривой Рог" и группа "Метинвест".
Заинтересованным украинским производителям и экспортерам предоставляется возможность в течение 30 дней с даты объявления о расследовании (22 декабря 2016 года) регистрироваться в расследовании, а также направить в компетентный орган заполненные вопросники и другую сопутствующую информацию.
|
Cсылки по теме:
Украина начала антидемпинговое "шоколадное" расследование против России
// NEWSru.ua // Экономика // 30 мая 2016 г.
Турция прекратила антидемпинговое расследование на рынке металлопроката в отношении украинских комбинатов Ахметова - МЭРТ
// NEWSru.ua // Экономика // 6 мая 2016 г.
Украина обвинила ЕвразЭС в рецидивном нарушении норм ВТО при проведении расследований
// NEWSru.ua // Экономика // 4 мая 2016 г.
Европа и Турция закрывают свои рынки для российских металлургов
// NEWSru.ua // Экономика // 29 января 2016 г.
Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта шлифовальных кругов из РФ
// NEWSru.ua // Экономика // 19 ноября 2015 г.
В США проводят антидемпинговое расследование в отношении китайской стали
// NEWSru.ua // Экономика // 23 февраля 2014 г.
Министр промполитики: ограничение по трубам со стороны РФ будут сняты
// NEWSru.ua // Экономика // 18 декабря 2013 г.
Украина начала антидемпинговое расследование против России
// NEWSru.ua // Экономика // 29 ноября 2013 г.