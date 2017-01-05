Египет возбудил антидемпинговое расследование в отношении арматуры из Украины, Китая и Турции

Министерство торговли и промышленности Египта возбудило антидемпинговое расследование в отношении стальной арматуры для строительства происхождением из Китая, Турции и Украины.

Об этом в четверг 5 января сообщает пресс-служба Минэкономразвития и торговли Украины.

При этом уточняется, что египетская сторона официально уведомила Украину о начале расследования 3 января текущего года, а само объявление о расследовании опубликовано 22 декабря 2016 года в официальном правительственном вестнике Египта.

Под объект расследования попадает стальная арматура по кодам 7213, 7214, 7227, 7228.

При этом отмечается, что в Египет поставляют арматуру украинские компании "ArcelorMittal Кривой Рог" и группа "Метинвест".

Заинтересованным украинским производителям и экспортерам предоставляется возможность в течение 30 дней с даты объявления о расследовании (22 декабря 2016 года) регистрироваться в расследовании, а также направить в компетентный орган заполненные вопросники и другую сопутствующую информацию.

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