Работники "ДТЭК Западэнерго" требуют конфисковать имущество Ахметова и поднять зарплаты

В Ивано-Франковской области, на дороге Львов-Ивано-Франковск, работники Бурштынской ТЭС вместе с общественными активистами вышли на часовую акцию протеста. Главные требования – повышение зарплаты на 30% и конфискация имущества Рината Ахметова.

Об этом сообщил председатель профкома Бурштинской ТЭС Руслан Карвацкий, передает "Укринформ".

"Мы не перекрываем дорогу. Автомобили будут двигаться, но медленно. Акция протеста будет длиться час. Наши требования: повысить работникам зарплату на 30%, посадить Ахметова и конфисковать у него имущество", - сообщил Карвацкий.

По его словам, на акцию протеста, которая началась в 14 часов, вышли до тысячи людей. Кроме работников Бурштинской ТЭС ее поддержат работники всех станции, которые входят в структуру "ДТЭК Западэнерго", общественные объединения "Евромайдан", "Автомайдан", ветеранские организации бойцов АТО и Афганистана.

"Сегодня у наших работников зарплата достигает 5-6 тысяч гривен в месяц, тогда как цены уже выросли в три раза. Если нашу продукцию продают на рынке по европейским ценам, то почему у нас не европейские зарплаты? У нас есть все подозрения, что они финансируют сепаратистов", - отметил собеседник.

В сентябре на Бурштинской ТЭС состоялась предупредительная акция протеста.

ПАО "ДТЭК Западэнерго" является одним из крупнейших украинских производителей электроэнергии и тепла. Электроэнергия, выработанная компанией, поставляется украинским потребителям и на экспорт в страны Европы. В состав "ДТЭК Западэнерго" входят Бурштинская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Добротворская ТЭС, а также сервисные предприятия Галремэнерго, Львовэнергоспецремонт, Львовэнергоавтотранс, Западэнергоснаб.

Компания ДТЭК входит в основные активы Рината Ахметова.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает ряд предприятий Ахметова в торговле с ОРДЛО.

А недавно волонтеры сообщили, что в фурах с гуманитарной помощью от Фонда Ахметова обнаружили более 300 военных раций стоимостью от 200 долларов за штуку.

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