Закупками для Института сердца впервые займётся международная организация, а не министерство - Минздрав

Закупки за государственные средства 2016 по направлению "сердечно-сосудистые заболевания" впервые будут осуществляться через международную организацию, а не министерство. Об этом Минздрав сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Со стороны Минздрава делается все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу высокоспециализированных учреждений по оказанию кардиохирургической помощи. И в первую очередь, чтобы пациенты получали медицинские изделия, в частности стенты, в учреждениях, к которым относится и Институт сердца Минздрава Украины, бесплатно", - говорится в сообщении.

12 декабря 2016 Минздрав подписал окончательный договор с одной из международных организаций, ответственной за закупки по данному направлению на сумму 357 200 000 грн. 28 декабря был объявлен первый тендер. По состоянию на 3 января 2017 года объявлено 5 из 6 тендеров, последний будет объявлен 4 января.

Такое заявление Минздрав сделал после того, как директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров обвинил руководство министерства в "халатном отношении к своим обязанностям", "отказе в программе "искуственное сердце" "и пригрозил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун судом: "Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям предусматривала закупку на 364 млн грн скоропомощных расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней. Вы не провели эту закупку", - написал Тодуров на своей официальной странице в Facebook.

Кроме того, Тодуров обвинил замминистра Александра Линчевского в блокировании работы Института сердца: "Не подписал ни одного официального документа за последние 4 месяца. Уже четвертый месяц он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи".

Минздрав сообщил, что согласно бюджету по програме ССЗ на 2016 год, для Института были выделены средства в объеме 50 млн грн. при общей сумме для всех регионов Украины - 357 200 000 грн.

"В государственном бюджете на 2017 год для Института сердца предусмотрено 141 600 000 грн. на медикаменты (в том числе 10 млн дополнительных целевых средств, выделенных бюджетным комитетом Верховной Рады Украины) и дополнительные 40 млн грн. на приобретение оборудования", - заявили в Минздраве.

Отметим, в течение года, как свидетельствует медицинская статистика, в Украине происходит 50 тыс. инфарктов и более 100 тыс. инсультов. Как считает Тодуров, каждая гривна, вложенная в развитие кардиохирургии, позволяет сэкономить пять. Именно поэтому, по мнению профессора, профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний – не только медицинская, но и социальная проблема.

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