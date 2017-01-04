Ле Пен хочет возврата к старой системе валют в Евросоюзе

Лидер французских ультраправых и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что страны ЕС должны отказаться от евро как единой валюты и вернуться к системе ЭКЮ.

Об этом она заявила в интервью Reuters, передает "Укринформ".

"Лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен заявила о необходимости возвращения к системам ЭКЮ (ECU – европейская валютная единица, которая была обобщением европейской "корзины валют")", – говорится в сообщении.

По ее словам, французский национальный долг в случае избрания ее президентом будет номинирован в новой национальной валюте.

Агентство напоминает, что Ле Пен уже давно заявила о том, что Франция должна покинуть еврозону, но в прошлом не говорила об этом подробно.

"Система ЭКЮ существовала параллельно с национальными валютами, – сказала Ле Пен. - Национальная валюта, которая сосуществует с единой валютой, не будет иметь никаких последствий для повседневной жизни французов".

По мнению Ле Пен, европейская "валютная змея", которая существовала до введения евро, "это то, что является достаточно разумным".

Европейская валютная змея – система согласованных валютных курсов между европейскими государствами. Была введена в 1972 г. с целью ограничить амплитуды колебания валют европейских стран.

С 1979 г. роль "змеи" играла европейская коллективная денежная единица ЭКЮ.

Президентские выборы во Франции запланированы на апрель этого года.

Напомним также, что Марин Ле Пен ранее пообещала проведения референдума о выходе Франции из ЕС в случае ее избрания президентом весной 2017 года.

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