Иран и Туркменистан договорились по газовому вопросу

Иран угрожает Туркменистану международными судами за прекращения поставок в страну природного газа. Об этом заявили в Национальной газовой компании Ирана, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Прекращение поставки газа является откровенным нарушением соглашения... Вопрос обращения в международный арбитраж стоит на повестке дня Ирана", - отметили в Национальной газовой компании Ирана.

По убеждению компании, Туркменистан не имел права перерезать поставки даже в случае задержек с платежами.

"В соответствии с соглашением, туркменская сторона не может закрывать поток газа даже в случае наличия долга или задержки платежа", - говорится в заявлении.

В свою очередь Ашхабад уверяет, что пошел на такой радикальный шаг лишь после того, как три года безуспешно пытался получить долг, сумму которого, однако, не разгласил.

В Национальной газовой компании Ирана отметили, что большая часть долга образовалась в то время, когда Иран не мог проводить международные расчеты из-за санкций.

"Большая часть этого долга возникла более десяти лет назад, когда Иран находился под санкциями и не мог осуществлять международные расчеты... Однако даже в то время, исходя из взаимного понимания, мы экспортировали детали и оказывали услуги туркменской стороне в обмен на газ", – отметили в компании.

Туркменский газ не поставляется в Иран с первого января.

Иран имеет крупные месторождения собственного природного газа на юге, однако с 1997 года импортирует ежегодно около 9 млрд кубометров газа из Туркменистана для обеспечения потребностей населения своих северных регионов, особенно в зимний период.

Ранее сообщалось, что Иран хочет построить газопровод в Евросоюз. Тем временем известно, что Евросоюз рассчитывает к 2019 году начать импорт газа из Туркменистана.

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