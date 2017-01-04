 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Среда, 4 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Иран и Туркменистан договорились по газовому вопросу
время публикации: 10:31
последнее обновление: 11:38
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Иран угрожает Туркменистану международными судами за прекращения поставок в страну природного газа

Иран угрожает Туркменистану международными судами за прекращения поставок в страну природного газа. Об этом заявили в Национальной газовой компании Ирана, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Прекращение поставки газа является откровенным нарушением соглашения... Вопрос обращения в международный арбитраж стоит на повестке дня Ирана", - отметили в Национальной газовой компании Ирана.

По убеждению компании, Туркменистан не имел права перерезать поставки даже в случае задержек с платежами.

"В соответствии с соглашением, туркменская сторона не может закрывать поток газа даже в случае наличия долга или задержки платежа", - говорится в заявлении.

В свою очередь Ашхабад уверяет, что пошел на такой радикальный шаг лишь после того, как три года безуспешно пытался получить долг, сумму которого, однако, не разгласил.

В Национальной газовой компании Ирана отметили, что большая часть долга образовалась в то время, когда Иран не мог проводить международные расчеты из-за санкций.

"Большая часть этого долга возникла более десяти лет назад, когда Иран находился под санкциями и не мог осуществлять международные расчеты... Однако даже в то время, исходя из взаимного понимания, мы экспортировали детали и оказывали услуги туркменской стороне в обмен на газ", – отметили в компании.

Туркменский газ не поставляется в Иран с первого января.

Иран имеет крупные месторождения собственного природного газа на юге, однако с 1997 года импортирует ежегодно около 9 млрд кубометров газа из Туркменистана для обеспечения потребностей населения своих северных регионов, особенно в зимний период.

Ранее сообщалось, что Иран хочет построить газопровод в Евросоюз. Тем временем известно, что Евросоюз рассчитывает к 2019 году начать импорт газа из Туркменистана.

facebook

Cсылки по теме:

ОПЭК снижает добычу до 32,5 млн б/с
// NEWSru.ua // Экономика // 30 ноября 2016 г.

Иран примет участие во встрече ОПЕК по заморозке уровня добычи нефти - СМИ
// NEWSru.ua // Экономика // 23 августа 2016 г.

Иран подписал контракты о поставках нефти с компаниями трёх стран Европы
// NEWSru.ua // Экономика // 11 июня 2016 г.

Иран впервые после санкций отправил нефть в Европу
// NEWSru.ua // Экономика // 15 февраля 2016 г.

Иран хочет построить газопровод в Евросоюз
// NEWSru.ua // Экономика // 11 января 2016 г.

Туркменистан не хочет зависеть от российской ГТС. Надеется на помощь ООН
// NEWSru.ua // Экономика // 30 мая 2012 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:08
 "Финикс" обыграл "Майами" в матче чемпионата НБА
// Спорт


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 4 января 2017 г.  

Последняя новость – 15:08

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017