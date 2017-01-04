Банкиры спрогнозировали курс гривны на 2017 год

В течение 2017 года курс украинской гривны по-прежнему будет волатильным. Такой прогноз банкиров приводит Finclub.

"2017 год обещает быть более успешным для нашей экономики, что должно позитивно сказаться на национальной валюте", - ожидает главный казначей "Альтбанка" Наталья Жиленко.

Ее мнение разделяют коллеги, но, несмотря на позитивные ожидания, никто не прогнозирует ревальвацию гривны. Оптимизм выражается лишь в масштабе прогноза девальвации – чем он меньше, тем более оптимистичным является прогноз, пишет издание.

"2017 год на валютном рынке должен начаться вполне спокойно, на нынешних позициях: межбанковский курс – в пределах 26-26,5 гривны за доллар, наличный – 27-27,5 гривны за доллар", – говорит директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

При этом отмечается, что в течение года нас вновь ожидает существенная волатильность.

"На рынке в определенные периоды могут быть перекосы, связанные с сезонными особенностями экспорта/импорта, поэтому курсовой диапазон на следующий год довольно широкий – от 26,5 до 28 гривны за доллар", – говорит Жиленко.

Директор казначейства "Диамантбанка" Алексей Цыганенко ставит чуть более широкий коридор: "В 2017 году доллар будет стоить 26-29 гривенн. На курс будет влиять как внутренняя, так и внешняя политическая ситуация".

Главный экономист "Альфа-банка" Алексей Блинов поднимает верхнюю "планку" еще выше.

"Ожидаемый диапазон колебаний курса гривна-доллар на межбанковском рынке в 2017 году составит 26-30 гривен за доллар. Наш базовый прогноз среднегодового курса межбанковского рынка – 27,6 гривны за доллар", - прогнозирует он.

Отметим, в конце декабря в Нацбанке объяснили, с чем связаны колебания курса гривны. Тогда котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,15/27,35 грн/долл.

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