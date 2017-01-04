За неделю в Украине самоликвидировались более 10 тысяч ФЛП

За последнюю неделю количество частных предпринимателей сократилось на 10,85 тысяч. Об этом сообщает OpenDataBot, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний.

Такая тенденция наблюдается с 27 декабря, когда президент подписал изменения в законодательство о работе ФЛП, передает "Экономическая правда".

"Еще до того, как закон вступил в действие, мы можем наблюдать массовое закрытие ФЛП. Мы продолжим следить за ситуацией, окончательную картину можно будет увидеть только через несколько месяцев", - объясняет Алексей Иванкин, основатель OpenDataBot.

Как отмечается, наибольшее количество закрытых ЧП - в Киевской области (1401). Далее идет Харьков (1368) и Днепропетровск (980), наименьшая активность наблюдается в Тернопольской (206) и Волынской (217) областях.

Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.

Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5%-й налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости. Поэтому многие предприниматели держали открытые ФЛП, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их постоянно - так называемых "спящих ФЛП".

Cсылки по теме: