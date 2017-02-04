Порошенко подписал закон о внедрении электронного билета в гортранспорте

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", который предусматривает введение электронного билета.

Согласно информации на официальном сайте Верховной Рады Украины, соответствующий закон №4121 возвращен с подписью от президента в пятницу, 3 февраля 2017 года.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла данный закон 17 января 2017 года. За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных депутатов.

Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот денежных средств и, соответственно, оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможность обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократит время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.

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