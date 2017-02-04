Киевских перевозчиков власть просит снизить цены на проезд

Киевская обладминистрация призывает перевозчиков с 6 февраля снизить стоимость проезда в маршрутках до уровня, который предшествовал резкому подорожанию в январе.
Об этом заявил председатель Киевской ОГА Александр Горган, сообщает пресс-служба КОГА.
"Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резком удорожанию в январе", - сказал Горган.
Он добавил, что в течение недели, до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда.
По словам Горгана, треть трудоспособного населения Киевщины постоянно работает в столице, и от цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение семей.
Как известно, с 21 января в пригородных маршрутах Киевщины цена резко выросла в среднем на 40% до 12-15 гривен за поездку. Подняли стоимость проезда и по городу Киеву.
Тогда в Киевской облгосадминистрации отметили, что перевозчиков Киевщины заставят обосновать существенное подорожание проезда.
С 21 января также подняли цену на проезд на 1 гривну и частные перевозчики Киева. От 21 января проезд в маршрутных такси из Бучи и Ирпеня в Киев подорожал на 3-4 гривны.
Ранее стоимость проезда из Киева в Вишневое в пригородной маршрутке №820 выросла второй раз за месяц. На этот раз на 3 гривны - до 12 гривен за поездку.
С 18 ноября в столице подорожал проезд в маршрутках, которые курсируют между Киевом и Бучей: №423, №424 и №421.
В начале ноября подорожали маршрутки, курсирующие между Киевом и Ирпенем.
В Киевской администрации заявили, что частные перевозчики не обязаны ни с кем согласовывать свои тарифы на проезд.
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