Форум в Давосе пройдёт без Меркель и Олланда, но с Си Цзинпином

Представители Всемирного экономического форума в Давосе подтвердили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не примут участие в форуме, проходящем 17-20 января 2017 года в швейцарских Альпах, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.
"Нам жаль, но федеральное правительство, как и раньше, будет представлено делегацией высокого уровня", - сообщили агентству dpa представители Всемирного экономического форума по поводу неучастия Меркель.
В прошлом году Меркель также не принимала участие в работе Форума.
В 2017 году Всемирный экономический форум в Давосе впервые посетит руководитель КНР Си Цзинпин.
"В общей сложности в Давосе ожидают свыше 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций. Германию на мероприятии будут представлять, в частности, министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляен", - отмечено в сообщении DW.
Напомним, в 2016 году в Давосе (Швейцария) украинскую делегацию на Всемирном экономическом форуме возглавлял президент Украины Петр Порошенко.
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