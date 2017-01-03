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NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 3 января 2017 г.
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Форум в Давосе пройдёт без Меркель и Олланда, но с Си Цзинпином
время публикации: 11:27
последнее обновление: 12:26
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ВЭФ в 2017 году пройдёт без Меркель и Олланда, но с Си Цзинпином

Представители Всемирного экономического форума в Давосе подтвердили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не примут участие в форуме, проходящем 17-20 января 2017 года в швейцарских Альпах, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

"Нам жаль, но федеральное правительство, как и раньше, будет представлено делегацией высокого уровня", - сообщили агентству dpa представители Всемирного экономического форума по поводу неучастия Меркель.

В прошлом году Меркель также не принимала участие в работе Форума.

В 2017 году Всемирный экономический форум в Давосе впервые посетит руководитель КНР Си Цзинпин.

"В общей сложности в Давосе ожидают свыше 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций. Германию на мероприятии будут представлять, в частности, министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляен", - отмечено в сообщении DW.

Напомним, в 2016 году в Давосе (Швейцария) украинскую делегацию на Всемирном экономическом форуме возглавлял президент Украины Петр Порошенко.

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