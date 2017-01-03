Нацбанк с 4 января снижает предельный уровень наличных расчётов физлиц до 50 тысяч гривен

Национальный банк Украины с 4 января снижает предельный уровень наличных расчетов в сутки в 3 раза - со 150 тыс. до 50 тыс. грн.

Согласно сообщению на сайте НБУ, соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Национального банка Украины от 25.11.2016 № 407 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 6 июня 2013 № 210" Об установлении предельной суммы расчетов наличными".

"Постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс. грн, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

В то же время предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.

НБУ считает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн не причинит неудобств гражданам, так как не затрагивает ежедневные покупки населения.

Контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги) в соответствии с Налоговым кодексом Украины будут осуществлять органы Государственной фискальной службы Украины.

Как сообщалось, с 1 сентября 2013 года в Украине действует ограничение максимальной суммы наличных расчетов на уровне 10 тыс. грн - для расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня, 150 тысяч грн – для расчетов физических лиц с предприятиями (предпринимателями) в течение одного дня за товары (работы, услуги) и между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению.

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