Курс биткоина впервые за три года перевалил за $1000

Курс криптовалюты биткоин в начале января впервые за три года превысил отметку $1000 - по состоянию на вечер воскресенья, 2 января, его стоимость составила $1022, что является рекордным показателем с декабря 2013 года. За год биткоин подорожал больше, чем любая из валют мира - на 25%, пишет Reuters.
Биткоин является первой и самой известной в мире криптовалютой: первая сделка с его использованием состоялась в 2009 году.
Курс криптовалюты достаточно волатилен. Например, после того, как в начале 2014 года была взломана токийская цифровая биржа Mt.Gox, биткоин за недели подешевел с отметок $1100 до $400. И хотя в последние годы курс стал более стабилен, но он по-прежнему более подвержен скачкам и падениям по сравнению с официальными деньгами.
Абсолютный рекорд курса биткоина был установлен в конце 2013 года, когда за одну "монету" давали $1163. Общий объем биткоинов в обороте оценивается в $16 млрд.
Напомним, в феврале 2014 года Национальный банк предостерег украинцев от использования криптовалюты Bitcoin, но уже в конце 2016 года правление Национального банка презентовало дорожную карту Cashless Economy, в которой впервые прописаны планы по использованию технологии Blockchain (такой, как у Bitcoin) в Украине.
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