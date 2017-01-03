 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 3 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Курс биткоина впервые за три года перевалил за $1000
время публикации: 07:57
последнее обновление: 07:57
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Курс биткоина впервые за три года перевалил за $1000

Курс криптовалюты биткоин в начале января впервые за три года превысил отметку $1000 - по состоянию на вечер воскресенья, 2 января, его стоимость составила $1022, что является рекордным показателем с декабря 2013 года. За год биткоин подорожал больше, чем любая из валют мира - на 25%, пишет Reuters.

Биткоин является первой и самой известной в мире криптовалютой: первая сделка с его использованием состоялась в 2009 году.

Курс криптовалюты достаточно волатилен. Например, после того, как в начале 2014 года была взломана токийская цифровая биржа Mt.Gox, биткоин за недели подешевел с отметок $1100 до $400. И хотя в последние годы курс стал более стабилен, но он по-прежнему более подвержен скачкам и падениям по сравнению с официальными деньгами.

Абсолютный рекорд курса биткоина был установлен в конце 2013 года, когда за одну "монету" давали $1163. Общий объем биткоинов в обороте оценивается в $16 млрд.

Напомним, в феврале 2014 года Национальный банк предостерег украинцев от использования криптовалюты Bitcoin, но уже в конце 2016 года правление Национального банка презентовало дорожную карту Cashless Economy, в которой впервые прописаны планы по использованию технологии Blockchain (такой, как у Bitcoin) в Украине.

facebook

Cсылки по теме:

Создатель биткоина назвал своё настоящее имя
// NEWSru.ua // Экономика // 2 мая 2016 г.

НБУ разрешил физлицам получать от нерезидентов электронные деньги
// NEWSru.ua // Экономика // 15 февраля 2016 г.

Создатель МММ заявил, что способен обрушить курс биткоина
// NEWSru.ua // Экономика // 10 ноября 2015 г.

У лидера биткоин-сообщества Украины провели обыск
// NEWSru.ua // Украина // 4 ноября 2015 г.

Европейский суд освободил операции с биткоинами от НДС
// NEWSru.ua // Экономика // 22 октября 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:53
 54% американцев сомневаются в лидерских способностях Трампа
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 3 января 2017 г.  

Последняя новость – 12:53

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017