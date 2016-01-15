Китай запустил поезд в Британию

Китай запустил первый прямой товарный поезд в Великобританию.

Об этом сообщает radio24.ua.

Поезд отправляется из города Иу в восточной провинции Чжэцзян и направляется в Лондон. По пути в Великобритании поезд будет проезжать по территориям Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии и Франции.

Как уточняет Китайское правительственное агентство Синьхуа со ссылкой на Центр транспортных стратегий, протяженность маршрута составляет 12 тыс. км, а продолжительность путешествия – 18 дней.

Лондон стал 15 европейским городом, куда направляются китайские грузовые поезда. Раньше китайцы запустили поезд из Иу в Ригу.

Напомним, ранее сообщалось о запуске экспериментального контейнерного рейса по "Новому Шелковому пути", который едет по маршруту Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан – Китай (через Каспийское и Черное моря). Поезд был запущен 15 января 2016 года и добрался до Китая на 16-й день пути – в ночь с 30 на 31 января 2016 года, а вернулся в Украину 17 апреля.

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