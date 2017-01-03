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NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 3 января 2017 г.
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В Индии за первые два дня с начала денежной реформы скупили 4 тонны золота
время публикации: 10:59
последнее обновление: 11:06
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После объявления денежной реформы в Индии за 48 часов было скуплено более четыре тонны золота

После объявления денежной реформы в Индии за 48 часов было скуплено более четыре тонны золота. Об этом говорится в докладе Генерального директората по защитным мерам, таможенным и центральным акцизам, передает ТСН с ссылкой на The Times of India.

Только в городе Ченнаи (Мадрас) 8 ноября было продано 200 килограммов золотых украшений, в то время как днем ранее - меньше, чем 40 килограммов. Ювелирные компании подвергаются проверкам, поскольку правительство отмечает массовые уклонения от уплаты налогов с продаж.

Напомним, 8 ноября в Индии неожиданно началась денежная реформа для борьбы с теневой экономикой. Из оборота были изъяты наиболее ходовые крупные купюры номиналом в 500 и 1000 рупий (7,5 и 15 долларов).

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