В Индии за первые два дня с начала денежной реформы скупили 4 тонны золота

После объявления денежной реформы в Индии за 48 часов было скуплено более четыре тонны золота. Об этом говорится в докладе Генерального директората по защитным мерам, таможенным и центральным акцизам, передает ТСН с ссылкой на The Times of India.
Только в городе Ченнаи (Мадрас) 8 ноября было продано 200 килограммов золотых украшений, в то время как днем ранее - меньше, чем 40 килограммов. Ювелирные компании подвергаются проверкам, поскольку правительство отмечает массовые уклонения от уплаты налогов с продаж.
Напомним, 8 ноября в Индии неожиданно началась денежная реформа для борьбы с теневой экономикой. Из оборота были изъяты наиболее ходовые крупные купюры номиналом в 500 и 1000 рупий (7,5 и 15 долларов).
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