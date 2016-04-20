Глава "Укрпошты" оценил свои реформы на "три с плюсом"

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский считает, что реформы, которые удалось провести в компании с момента его назначения на должность, пока что заслуживают оценки "три с плюсом". Об этом он заявил в интервью "Новому времени".

"Наверное, три с плюсом. Говоря об изменениях, я ориентировался на скорость действия бизнес-структуры. Только для того, чтобы решить вопрос с очередями, здесь нужно провести изменения в IT-инфраструктуре, а это 2,5 месяца тендерных процедур. И я недооценил масштаб проблем", - заявил гендиректор "Укрпошты".

"У нас по факту комп'ютеризировано всего 21% офисов с 11,5 тыс. Из этих компьютеризированных отделений 1.600 компьютеров - старше 15 лет. Средний возраст автопарка - 14 лет. Треть из этих машин не проехала ни одного километра, но на них списывался бензин, и мы это прекратили", - отметил он.

В то же время, по мнению Смилянского, команда, которая сформирована в "Укрпоште" для проведения реформ, заслуживает высокой оценки.

"Я могу себе поставить высокую оценку за команду, благодаря которой эти данные удалось выяснить", - сказал руководитель "Укрпочты".

По словам Смилянского, окончательное формирование этой команды будет завершено после решения Кабинета министров, которое позволит сформировать наблюдательный совет компании.

"По плану идем с корпоратизацией, до марта 2017 года все будет завершено. Но чтобы появилась независимая наблюдательный совет, правительство должно принять соответствующий законодательный акт", - подчеркнул он.

Напомним, Смилянский более 17 лет проработал в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, имеет опыт работы в Украине и других странах мира. Получил степень МВА в Georgetown University и степень Juris Doctor в George Washington University Law School.

Главой правления "Укрпошты" был назначен 20 апреля 2016 года.

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