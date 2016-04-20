 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 3 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Глава "Укрпошты" оценил свои реформы на "три с плюсом"
время публикации: 12:45
последнее обновление: 12:46
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский считает, что реформы, которые удалось провести в компании с момента его назначения на должность, пока что заслуживают оценки "три с плюсом"

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский считает, что реформы, которые удалось провести в компании с момента его назначения на должность, пока что заслуживают оценки "три с плюсом". Об этом он заявил в интервью "Новому времени".

"Наверное, три с плюсом. Говоря об изменениях, я ориентировался на скорость действия бизнес-структуры. Только для того, чтобы решить вопрос с очередями, здесь нужно провести изменения в IT-инфраструктуре, а это 2,5 месяца тендерных процедур. И я недооценил масштаб проблем", - заявил гендиректор "Укрпошты".

"У нас по факту комп'ютеризировано всего 21% офисов с 11,5 тыс. Из этих компьютеризированных отделений 1.600 компьютеров - старше 15 лет. Средний возраст автопарка - 14 лет. Треть из этих машин не проехала ни одного километра, но на них списывался бензин, и мы это прекратили", - отметил он.

В то же время, по мнению Смилянского, команда, которая сформирована в "Укрпоште" для проведения реформ, заслуживает высокой оценки.

"Я могу себе поставить высокую оценку за команду, благодаря которой эти данные удалось выяснить", - сказал руководитель "Укрпочты".

По словам Смилянского, окончательное формирование этой команды будет завершено после решения Кабинета министров, которое позволит сформировать наблюдательный совет компании.

"По плану идем с корпоратизацией, до марта 2017 года все будет завершено. Но чтобы появилась независимая наблюдательный совет, правительство должно принять соответствующий законодательный акт", - подчеркнул он.

Напомним, Смилянский более 17 лет проработал в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, имеет опыт работы в Украине и других странах мира. Получил степень МВА в Georgetown University и степень Juris Doctor в George Washington University Law School.

Главой правления "Укрпошты" был назначен 20 апреля 2016 года.

facebook

Cсылки по теме:

Укрпошта запустила бесплатный сервис для поиска потерянных посылок
// NEWSru.ua // Украина // 20 января 2017 г.

Законопроект о таможенном лимите 22 евро за посылку отозвали
// NEWSru.ua // Экономика // 9 декабря 2016 г.

Бывший топ-менеджер "Укрпочты" уведомлён о подозрении в растрате более 1,1 млн грн госсредств
// NEWSru.ua // Украина // 3 сентября 2016 г.

Новый глава Укрпошты будет получать 333 тысячи в месяц
// NEWSru.ua // Экономика // 5 июля 2016 г.

Укрпочта выпустила конверт "Крым - это Украина"
// NEWSru.ua // Украина // 23 июня 2016 г.

Укрпочта протестировала беспилотники. Скорость доставки - до 70 км/ч
// NEWSru.ua // Украина // 2 июня 2016 г.

"Укрпочта" останавливает работу в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 27 ноября 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:50
 Foreign Policy. Александр Мотыль: Киев должен отказаться от Донбасса
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 3 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 13:50

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017