Беларусь подала в суд из-за сокращения Россией поставок нефти и требует возбудить дело против главы Россельхознадзора

Беларусь подала в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

Лукашенко требует возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора



"Спор шел исключительно по газу. Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд. Судебное разбирательство будет", - сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что Беларусь и Россия - две самые близкие страны, и такие конфликты не должны иметь место.

Лукашенко также заявил, что Беларусь может обойтись без российской нефти, хотя это и будет трудно.

"Без российской нефти мы обойдемся", - сказал глава государства.

Президент Беларуси констатировал отсутствие прогресса в переговорах с Россией по поставкам в Беларусь нефти и газа.

"Договориться пока не смогли", - сказал глава государства.

Беларусь с 1 февраля подняла тарифы на транзит российской нефти в ответ на нежелание РФ снизить стоимость газа.

Газовый спор начался в 2016 году, когда Беларусь в одностороннем порядке решила, что цена в 132 доллара за 1 тыс. кубометров является несправедливой, и оплачивала российское топливо из расчета 73 доллара за 1 тыс. кубов. Собственно, именно тогда Россия и начала ограничивать объемы нефтяных поставок.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг белорусской стороны оценивается в 550 млн долларов, но прогресс в переговорах об оплате газа по первоначальной формуле отсутствует. Белорусский политолог Александр Класковский полагает, что Беларусь готовится к длительному противостоянию, так как для Минска вопрос газовых цен является принципиальным. Но при этом российско-белорусские отношения, по словам Класковского, носят непрозрачный характер, а поэтому сложно прогнозировать их развитие.

Как стало известно 1 февраля, Россия решила установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Представитель МИД Беларуси Мария Ваньшина заявила, что Россия не предупредила республику о своем решении это сделать.

Лукашенко требует возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора



Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта по аналогии с делом в отношении экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, передает "Интерфакс".

"Надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич (министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич - ред) и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству", - заявил Лукашенко.

По его мнению, "все эти данкверты - люди заинтересованные, у каждого огромные латифундии, они сами являются производителями того или иного продукта". "Или крышуют", - считает он.

По мнению президента, российские производители не могут конкурировать по качеству с белорусскими. "Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры", - добавил Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Россия закупает за рубежом около 7 млн тонн молочной продукции, Беларусь при этом поставляет чуть больше 4 млн тонн. "Почему вы блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ", - заметил он.

Касаясь проблемы поставок продовольствия в РФ из стран Запада, Лукашенко напомнил, что при введении эмбарго Россия не советовалась с белорусами. В то же время Минск исполняет свои функции на внешней границе по недопущению незаконного экспорта, подчеркнул он.

При этом президент отметил, что Беларусь имеет право поставлять такую продукцию после ее переработки. "Транзитом мы не направляем", - сказал глава государства.

Однако, как констатировал Лукашенко, существуют серые схемы поставок "нечистоплотными дельцами", которых "никогда не отследишь". "Это даже не полпроцента, это мизер. Это было и есть всегда, мы с этим боремся", - подчеркнул он.

Лукашенко считает, что в серых схемах поставок санкционной продукции в РФ замешаны российские таможенники. "У нас таких фактов достаточно", - заявил он.

"Договариваются с нашими, берут за бесценок там товар, везут, деньги здесь же делят, в сети поставляют", - добавил он.

"Там же свободный рынок, там никто ничего не контролирует, там за деньги все можно", - заявил президент.

По его словам, он передавал информацию о таких схемах руководству России, однако реакции не последовало.

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