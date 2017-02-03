По "схеме Курченко" одесские таможенники украли нефти на 1,2 миллиарда

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой разоблачили механизм контрабанды нефтепродуктов, организованный таможенниками. Об этом говорится в сообщении СБУ.
Правоохранители установили, что механизм действовал в течение 2012-2014 годов по так называемой "схеме Курченко".
Как сообщается, чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур.
"Злоумышленники при оформлении грузов предоставляли в таможенные органы фальсифицированные документы, по которым продукция вроде перемещается транзитом через территорию Украины. Сотрудники спецслужбы выяснили, что фактически нефтепродукты отгружались и хранились на хранилищах предприятий в восьми областях Украины. На самом деле продукция противоправно реализовывалась на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.
Вследствие сделки в государственный бюджет не поступило более 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.
Оперативники СБУ задокументировали, что функционированию нелегальной схемы способствовал ряд должностных лиц Одесской таможни, которые осуществляли "прикрытие" сделки.
Трем таможенникам и двум руководителям коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Как известно, ранее Одесская прокуратура создала межведомственную группу в составе сотрудников прокуратуры, СБУ, Нацполиции и ГФС, которая продолжит расследовать начатые в предыдущие годы уголовные производства, связанные с незаконными махинациями с нефтепродуктами ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод".
Как сообщалось, 18 января Апелляционный суд Киева подтвердил меру пресечения беглому бизнесмену Сергею Курченко в виде заочного ареста, оставив в силе решение Печерского районного суда столицы.
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