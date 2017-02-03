 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 3 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

По "схеме Курченко" одесские таможенники украли нефти на 1,2 миллиарда

время публикации: 11:36
последнее обновление: 11:39
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой разоблачили механизм контрабанды нефтепродуктов, организованный таможенниками

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой разоблачили механизм контрабанды нефтепродуктов, организованный таможенниками. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители установили, что механизм действовал в течение 2012-2014 годов по так называемой "схеме Курченко".

Как сообщается, чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур.

"Злоумышленники при оформлении грузов предоставляли в таможенные органы фальсифицированные документы, по которым продукция вроде перемещается транзитом через территорию Украины. Сотрудники спецслужбы выяснили, что фактически нефтепродукты отгружались и хранились на хранилищах предприятий в восьми областях Украины. На самом деле продукция противоправно реализовывалась на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Вследствие сделки в государственный бюджет не поступило более 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.

Оперативники СБУ задокументировали, что функционированию нелегальной схемы способствовал ряд должностных лиц Одесской таможни, которые осуществляли "прикрытие" сделки.

Трем таможенникам и двум руководителям коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как известно, ранее Одесская прокуратура создала межведомственную группу в составе сотрудников прокуратуры, СБУ, Нацполиции и ГФС, которая продолжит расследовать начатые в предыдущие годы уголовные производства, связанные с незаконными махинациями с нефтепродуктами ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод".

Как сообщалось, 18 января Апелляционный суд Киева подтвердил меру пресечения беглому бизнесмену Сергею Курченко в виде заочного ареста, оставив в силе решение Печерского районного суда столицы.

facebook

Cсылки по теме:

Пяти фигурантам "дела Курченко" объявили подозрения
// NEWSru.ua // Украина // 2 февраля 2017 г.

ГПУ: решение суда о заочном аресте Курченко позволит обеспечить международный розыск
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

Суд повторно избрал Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

Апелляционный суд отменил разрешение на арест Курченко
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

ГПУ объявила Курченко в международный розыск
// NEWSru.ua // Украина // 23 апреля 2014 г.

Аваков завёл 11 уголовных дел против Курченко
// NEWSru.ua // Украина // 6 марта 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:50
 Foreign Policy. Александр Мотыль: Киев должен отказаться от Донбасса
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 3 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 13:50

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017