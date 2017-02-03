"Лукойл" продаёт часть "Карпатнефтехима" Коломойскому и Иванчуку

Российский нефтяной концерн "Лукойл" продает более 25% своего предприятия "Карпатнефтехим" (Ивано-Франковская область) компании Techinservice Limited, которую связывают с Игорем Коломойским и депутатом от "Народного фронта" Андреем Иванчуком. Это следует из сообщения Антимонопольного комитета, на которое ссылается "Ліга.net".

АМКУ дал разрешение британской Techinservice Limited на покупку более 25% Lukoil Chеmical B.V., которая опосредовано владеет простаивающим с 2012 года заводом "Карпатнефтехим".

Антимонопольный комитет также предоставил неназваному физическому лицу (гражданину Украины) право на опосредованную покупку (через кипрскую компанию Xedrian Holding) более 50% акций компании Lukoil Chеmical B.V.

Techinservice Limited - компания, зарегистрированная в Лондоне. Она является дочерней структурой компании предприятия "Техинсервис", которое производит в Украине биоэтанол.

Ранее в интервью "Украинской правде" Коломойский заявлял, что владеет "Техинсервисом" вместе с Иванчуком. Иванчук неоднократно это отрицал.

Формально британская компания записана на Игоря Щуцкого, руководителя ООО "Производственная группа Техинсервис". В одной из презентаций этой компании Techinservice Limited указана как ее дочерняя структура.

Xedrian Holding создана в сентябре прошлого года. Одним из главных видов сырья для "Карпатнефтехима" является сжиженный углеводородный газ (СУГ). В декабре прошлого года по инициативе соратника Иванчука по партии, депутата от "Народного фронта" Олега Крышина, Верховная Рада освободила импорт СУГ в качестве сырья для производства этилена от уплаты акциза.

Единственный производитель этилена в Украине - "Карпатнефтехим".

Напомним, СМИ и политологи связывают Иванчука с экс-премьером Арсением Яценюком. Его называют ответственным за голосования парламентской фракции НФ, при этом депутата неоднократно "ловили" на "кнопкодавстве".

Справка

"Карпатнефтехим" может производить 250 тысяч т этилена в год. Проектная производительность по поливинилхлориду достигает 300 тысяч т в год, по каустической соде - 200 тысяч т, по полиэтилену - 100 тысяч т. По итогам 2014 года "Лукойл" признал убыток от обесценивания активов "Карпатнефтехима", обусловленного неблагоприятной экономической конъюнктурой на рынке Украины, в размере 411 млн долларов.

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