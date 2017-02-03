НБУ: массовое закрытие ФЛПов приведёт к уменьшению формальной занятости

Рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к более существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за январь 2017 года, обнародованном на официальном сайте учреждения.

Гонтарева: речь идет не об "увольнениях", а о сокращении формальной занятости



"По оценкам НБУ, общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5,4 п.п. (или около 630 тысяч человек)", - отмечается в этом 70-страничном документе.

В то же время снижение официальной занятости окажется непропорциональным. В большей степени оно произойдет за счет малого и среднего бизнеса и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). "Прежде всего объясняется это почти двукратным увеличением налогового давления на предприятия на едином налоге", - говорится в отчете.

Также в НБУ говорят, что частично такое снижение компенсируется увеличением неформальной занятости.

К тому же, увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда части тех отчаявшихся людей, которые начнут поиски работы, и, как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.

В целом, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10%-м уровню безработицы по методологии Международной организации труда.

Гонтарева: речь идет не об "увольнениях", а о сокращении формальной занятости



Председатель Национального банка Валерия Гонтарева в специальном комментарии заявила, что информация об "увольнении 600 тысяч человек из-за повышения минималки", о котором 3 февраля сообщили многие СМИ, является неточной интерпретацией данных НБУ.

Речь идет о снижении формальной занятости в первую очередь за счет закрытия "спящих" ФЛП, поскольку "повышение минимальной заработной платы до 3200 гривен сопровождалось рядом налоговых изменений, среди которых обязательства платить ЕСВ (единый социальный взнос - ред.) для физических лиц - предпринимателей, которые не осуществляют деятельность".

Кроме того, Гонтарева не критикует решение правительства Владимир Гройсман по повышению минимальной заработной платы, а наоборот заявляет, что оно будет иметь "ряд положительных эффектов", ибо простимулирует "рост внутреннего потребления, а следовательно, и экономической активности", и поэтому - "вырастет спрос на рабочую силу и повысит занятость в будущем".

" ...Повышение минимальной заработной платы поспособствует росту материальных стимулов к возвращению на рынок труда лиц, ранее не искавших работу именно из-за недостаточности материальных стимулов", - говорится в комментарии руководительницы НБУ.

В общем, положительный эффект от повышения минимальной заработной платы на ВВП в 2017 году был оценен специалистами НБУ в 0,5%. И именно повышение минимальной заработной платы было главным фактором пересмотра прогноза экономического роста до 2,8% в 2017 году, говорит Гонтарева.

"Повышение минимальной заработной платы вместе с проведением структурных реформ в стране в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на занятость населения", - резюмировала она.

Напомним, минимальную зарплату с 1600 гривен до 3200 в Украине подняли с 1 января.

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