Госдолг Украины за год вырос на 8%

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года. Об этом со ссылкой на сообщение Минфина, пишет УНИАН.
Как сообщается, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года.
Показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 на уровне 1,946 трлн грн.
С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016, обнародованных Национальным банком Украины на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.
Согласно данным Минфина, в декабре сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 5,1%, или на 3,43 млрд долл., в гривневом эквиваленте – на 11,6%, или на 200,84 млрд грн.
Ранее эксперты прогнозировали, что показатель госдолга Украины по итогам года достигнет уровня 82% ВВП, при этом треть годового прироста, по их оценкам, обусловлена национализацией крупнейшего банка "ПриватБанк", для докапитализации которого правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 млрд грн.
Государственный и гарантированный государством долг в 2015 году в долларовом эквиваленте снизился на 6,2% - до 65,488 млрд долл. США, или до 1,572 трлн в гривневом эквиваленте, что составило около 80% ВВП.
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