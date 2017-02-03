Укрзализныця запустила Android-приложение для покупки электронных билетов

ПАО "Укрзализныця" запускает в работу мобильное приложение для приобретения билетов через смартфоны, которые работают на системе Android. Об этом 2 февраля на пресс-конференции в Укринформе сказал глава УЗ Войцех Балчун.

"Где-то два месяца тому назад мы запустили возможность покупать билеты через интернет, на сайте, а сегодня мы запускаем мобильное приложение на Android ", - сказал Балчун.

По его словам, менеджмент также работает над возможностью закупки электронных билетов в Польшу.

"После запуска поезда Киев-Перемышль, который был большим успехом, у нас были проблемы с польской стороной относительно согласования возможности приобретения билетов на поезд через интернет. Надо было поработать над элементом разницы во времени", - добавил Балчун.

Напомним, 17 января Верховная Рада приняла закон, предусматривающий внедрение электронного билета во всех видах общественного транспорта.

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