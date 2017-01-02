Эксперты назвали основные факторы роста украинской экономики

Главными движущими силами роста экономики Украины в 2017 году будут увеличение потребления и инвестиции в основной капитал. Об этом пишет "Сегодня", ссылаясь на прогноз аналитиков группы ICU.

Эксперты оценивают рост ВВП Украины по итогам 2016 года в размере 1,5-1,6%, а в 2017 году прогнозирует экономический рост на 2,3%.

"В 2018 году рост ВВП ускорится до 3% и с 2019 года экономика выйдет на среднегодовой уровень прироста в 4%", – считает руководитель аналитического подразделения ICU Александр Вальчишен.

По словам Вальчишена, главным драйвером экономики в 2017 году станет рост внутреннего спроса, который будет обеспечиваться путем удержания удельного веса государственных расходов на уровне 30% по отношению к ВВП и ростом инвестиций в основной капитал.

"Увеличение расходов правительства через бюджет – ключевой элемент поддержания внутреннего спроса в экономике. Экспортно-ориентированный сектор в нынешних условиях пока не может быть ускорителем восстановления экономики, поэтому правительство предпринимает меры для увеличения внутреннего спроса, в том числе и потребительского, на который приходится сейчас 68% ВВП, − сказал Вальчишен.− Внутренний спрос будет обеспечиваться внутренним предложением товаров или услуг. Кроме того, следует ожидать восстановления покупательской способности домохозяйств. Это хорошая новость для строительной, машиностроительной отраслей и их смежных сегментов".

Вальчишен уверен, что на восстановление покупательской способности домохозяйств повлияет предусмотренное бюджетом-2017 увеличение минимальной зарплаты.

"Увеличение минимальных зарплат с 2017 года мы оцениваем как положительный шаг, которым правительство пытается преломить тенденцию последних двух лет, когда удельный вес заработной платы в структуре доходов ВВП снизился до исторического минимума (38,3% в 3-м квартале 2016 г), − сказал Вальчишен. − В то же время удельный вес прибыли субъектов хозяйствования всех форм собственности находится на максимуме (45%). До экономического кризиса 2014-2015 г.г. эта пропорция была 54%/36% соответственно. То есть, в 2014-2015 г.г. происходило двойное сжатие – сокращение объемов номинального ВВП, и одновременно сокращалась и та часть, которая приходилась на заработные платы".

Отметим, ранее S&P Global Ratings прогнозировало рост экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1% при показателе инфляции 14% и среднегодовом курсе гривни на уровне 25,6 грн за доллар.

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