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NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 2 января 2017 г.
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Молдова отменила ограничения на ввоз украинских товаров
время публикации: 13:32
последнее обновление: 13:33
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Молдова отменила ограничения на ввоз украинских товаров

Республика Молдова отменяет с 1 января 2017 года введенные ранее ограничения на поставки в страну мясомолочной продукции и цемента из Украины.

Договоренность об этом была достигнута еще в ноябре 2016 года во время состоявшегося в Кишиневе заседания молдавско-украинской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает "Укринформ".

Вице-премьер Молдовы, министр экономики Октавиан Калмык заверил украинскую сторону, что "Молдова не будет продлевать с 1 января 2017 года режим ограничений на поставку украинской мясомолочной продукции и цемента".

Глава Минэкономики отметил при этом, что Молдова предпримет другие меры для защиты отечественных производителей мясной и молочной продукции.

Напомним, Молдова приняла решение ограничить импорт украинских товаров весной 2016 года.

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