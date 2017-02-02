НАБУ провело обыски в "Укрнафте"

Национальное антикоррупционное бюро в среду провело обыски в нефтедобывающей компании "Укрнафта". Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Да, обыски в "Укрнафте" сегодня проводились", - сказал он.

Детективы НАБУ 1 февраля провели 16 обысков в разных городах Украины, сообщается на странице НАБУ в Фейсбуке.

Следственные действия проводились под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в досудебном расследовании уголовного производства по факту завладения нефтью ПАО "Укрнафта" на общую сумму более 7,7 млрд грн. Действия злоумышленников квалифицируются по ч. 3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 4 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследованиея установлено, что с марта по октябрь 2015 г. должностные лица ряда предприятий, действуя по предварительному сговору совместно с должностными лицами ОАО "Укрнафта" завладели имуществом указанного ПАО (50% + 1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") в особо крупном размере.

"По версии следствия, преступный умысел состоял в следующем: после аукционов, которые происходили без обеспечения справедливой конкуренции, ПАО "Укрнафта" реализовало ряду "предприятий-победителей" нефть и другие вещества в соответствии с заключенными с ними договорами по заниженной стоимости. В дальнейшем ПАО "Укрнафта" были заключены дополнительные соглашения, которыми отсрочено оплату за ранее поставленную нефть на несколько лет. В результате таких действий до сих пор расчет с ОАО "Укрнафта" за поставленную продукцию так и не проведено, чем нанесен ущерб государству в особо крупных размерах - 7 млрд 744 млн 637 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Следственные действия в указанном уголовном производстве продолжаются.

Напомним, в сентябре 2016 года НАБУ возбудило дело в связи с образованием у компаний, подконтрольных бизнесмену Игорю Коломойскому, долга перед "Укрнафтой" почти на 8 млрд гривен.

В ПАО "Укрнафта" государству принадлежит 50% плюс одна акция, которыми управляет государственная НАК "Нафтогаз Украины". Остальные акции контролирует группа "Приват".

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