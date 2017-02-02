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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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В Евросоюзе полностью отменят роуминг
время публикации: 08:09
последнее обновление: 08:12
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Европарламент и представители стран Евросоюза заключили соглашение по поводу отмены роуминга в союзном объединении. Роуминг в ЕС полностью отменяется в июне

Европарламент и представители стран Евросоюза заключили соглашение по поводу отмены роуминга в союзном объединении. Роуминг в ЕС полностью отменяется в июне, передает УНИАН.

"С июня этого года в случае выезда за границу роуминг должен быть такой же, как в родной стране. Безусловно, с точки зрения операторов, ключевое значение имеют максимальные расценки", - пояснил польский евродепутат Михал Боня.

С 15 июня максимальная цена за телефонный разговор снизится с 0,05 евро за минуту до 0,032 евро. Стоимость SMS-сообщения с 0,02 евро снизится до 0,01, отмечает Радио Польша.

Между тем камнем преткновения стала плата за интернет-трафик. Соглашение предусматривает, что эти расценки будет постепенно снижаться в течение 5 лет.

С 15 июня стоимость гигабайта составит 7,7 евро, с 1 января 2018 года - 6 евро и будет снижаться на 0,5 евро каждый год.

В начале 2022 года за один гигабайт клиенты сотовых операторов заплатят 2,5 евро. Соглашение должны принять правительства стран-членов Евросоюза и Европарламент, однако, это будут лишь формальные шаги.

Тем временем в Украине мобильные операторы в очередной раз повышают тарифы.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.  

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