Бальчун отдаёт железнодорожный паром для проекта "Шёлковый путь"

Паром ПАО "Укрзализныця" уже почти отремонтирован и в будущем может стать элементом нового Шелкового пути.

Об этом на пресс-конференции в "Укринформе" сказал председатель ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун.

"Мы почти завершили ремонтировать паром Укрзализныци. Мы обращаемся к Кабмину и намерены его использовать в качестве элемента нового Шелкового пути", - сказал Бальчун.

Как сообщалось ранее, в планах менеджмента Укрзализныци отремонтировать также второй ж/д паром.

Напомним, что один из двух железнодорожных паромов, состоящих на балансе ПАО "Укрзализныця", может начать свою работу уже в начале 2017 года.

"Укрзализныця" получила на баланс паромы "Герои Шипки" и "Герои Плевны", которые были в аренде судоходной компании "Укрферри" (Одесса), в конце 2015 года.

Напомним, альтернативный путь экспорта товаров из Украины в страны Азии в обход России - новый "шелковый путь" - был представлен в морском порту Ильичевска 15 января 2016 года.

Украинский поезд добрался до Китая на 16-й день пути – в ночь с 30 на 31 января 2016 года, а вернулся лишь 17 апреля из-за отсутствия заказов.

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