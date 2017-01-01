В Украине вступил в силу госбюджет-2017 с удвоенной минимальной зарплатой

С 1 января в силу вступил бюджет на 2017 год. Доходы бюджета определены на уровне 731,03 млрд гривен. Доходы общего фонда составляют 673,74 млрд гривен, специального - 57,3 млрд гривен.

Расходы определены в размере 800,02 млрд гривен. Предельный объем дефицита бюджета - 77,55 млрд гривен. Предельный объем госдолга определен в сумме 1,717 трлн гривен.

Прожиточный минимум на одного человека установлен с 1 января - 1 544 гривны, с 1 мая - 1 624 гривны, с 1 декабря - 1 700 гривен.

Минимальная зарплата с 1 января составляет 3 200 гривен.

Отметим, ранее президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает штраф за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривен).

Напомним, парламент принял госбюджет-2017 в ночь на 21 декабря.

Cсылки по теме: