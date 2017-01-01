Гройсман прогнозирует в 2017 году рост доходов местных бюджетов на 25%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует рост доходов местных бюджетов на 25% в 2017 году.

"Мы имеем почти +50% год от года увеличение местных бюджетов... На следующий год мы закладываем еще рост +25%", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Эспрессо" в воскресенье.

По словам премьера, одновременно с ростом доходов, растет и ответственность местных властей и результаты децентрализации на местах зависят от их эффективности.

Гройсман считает, что общественность также должна следить за использованием средств местных бюджетов, чтобы избежать коррупции.

Ранее Гройсман говорил, что децентрализация обеспечила перевыполнение местных бюджетов.

Cсылки по теме: