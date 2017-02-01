Украина заняла первое место в Европе по поставкам орехов

Украина занимает первое место в экспорте грецкого ореха среди стран Европы. Также страна вошла в топ-5 производителей этого продукта в мире. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Развитие производства нишевой продукции, интересной для малых и средних производителей, такой как плоды орехов, является одним из приоритетов для Минагрополитики сегодня. Для развития промышленного производства и экспорта необходимо создавать кооперативы или кластеры", - отметила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

"На сегодня производство орехов раздроблено по структуре. Это мешает как эффективному выходу на внешние рынки, так и упорядочению работы этой отрасли на внутреннем рынке. Объединение производителей может решить многие из этих вопросов", - добавила она.

Сегодня в Украине уже высажено более 5 тыс. га грецкого ореха, 600 га фундука. На 2017 год запланированы посадки еще 2,5 тыс. га орехоплодных культур. В 2016 году экспорт орехов составил 40 тыс. тонн, стоимость составила 79,2 млн долларов. Импорт составил 1,9 тыс. тонн, стоимость - 13,5 млн долларов. Главные страны-экспортеры в 2016 году: Ирак, Иран, Греция, Азербайджан, Беларусь.

Ранее сообщалось, что Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы.

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