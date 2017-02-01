 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Среда, 1 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В отсутствие возмещения НДС в январе госбюджет-2017 был перевыполнен на 38,7%
время публикации: 19:23
последнее обновление: 19:25
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Доходы государственного бюджета Украины в январе 2017 года составили 59,44 млрд грн, что на 38,7% или 16,59 млрд грн превышает показатели временного плана, говорится в сообщении пресс-службы Государственной казначейской службы в среду,1 февраля 2017 года

Доходы государственного бюджета Украины в январе 2017 года составили 59,44 млрд грн, что на 38,7% или 16,59 млрд грн превышает показатели временного плана, говорится в сообщении пресс-службы Государственной казначейской службы в среду,1 февраля 2017 года.

Согласно ему, по сравнению с январем прошлого года доходы выросли на 29,81 млрд грн, или более чем вдвое.

Одной из основных причин таких показателей является практически полное отсутствие возмещения налога на добавленную стоимость в первом месяце этого года: согласно данным Госказначейства, при поступлениях НДС в 33,6 млрд грн его возмещение составило 0,03 млрд грн, тогда как в январе прошлого года – 7,89 млрд грн.

Напомним, 30 декабря президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".

"В связи с принятием этого закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов на консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", - подчеркнул глава государства.

facebook

Cсылки по теме:

Аграрии требуют у Гройсмана вмешаться в ситуацию с блокированием НДС-счетов
// NEWSru.ua // Экономика // 30 января 2017 г.

Финполиция заберет все функции по экономическим преступлениям - Данилюк
// NEWSru.ua // Экономика // 28 января 2017 г.

Совет НБУ опубликовал рекомендации для улучшения ситуации на валютном рынке
// NEWSru.ua // Экономика // 23 января 2017 г.

Совет НБУ опубликовал рекомендации для улучшения ситуации на валютном рынке
// NEWSru.ua // Экономика // 23 января 2017 г.

Порошенко одобрил повышение акцизов на алкоголь и сигареты
// NEWSru.ua // Экономика // 30 декабря 2016 г.

Порошенко подписал законы по улучшению инвестклимата и мораторий на госнадзор в бизнесе
// NEWSru.ua // Экономика // 30 декабря 2016 г.

В Нацбанке объяснили, с чем связаны колебания курса гривны
// NEWSru.ua // Экономика // 29 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 20:06
 В Гааге с 6 по 9 марта состоятся открытые слушания по иску Украины против РФ
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 1 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 20:06

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017