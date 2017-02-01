"Газпром" сократил прокачку газа по "Северному потоку" и его восточному отводу OPAL

Российский монополист "Газпром" с 1 февраля сократил прокачку газа по "Северному потоку" и его восточному отводу OPAL в связи с судебным запретом, наложенным по иску польских компаний. Об этом свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов, пишет "Интерфакс".

Как сообщается, "Газпрому" удалось договориться с Еврокомиссией о максимальном использовании мощностей OPAL, но с протестом выступила польская сторона, что это повредит загрузке польских транзитных магистралей.

Ранее в польской PGNiG, которая оспорила в суде ЕС решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" почти ко всем мощностям газопровода OPAL, заявили, что суд встал на их сторону и приостановил решение Брюсселя, в рамках которого российская компания уже начала полностью использовать трубопровод.

Напомним, в конце октября Еврокомиссия разрешила российскому "Газпрому" увеличение доступной ему мощности на прокачку газа по газопроводу OPAL, который объединяет Северный поток с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российскому монополисту ранее были доступны только 50% мощности газопровода.

Решение ЕС позволило российской компании получить доступ еще к 32% мощности трубы и тем самым нарастить экспорт по этому каналу в обход Украины более чем на 9 млрд кубометров газа.

Коболев ранее заявил, что доступ "Газпрома" к OPAL может уменьшить транзитную выручку Украины от прокачки газа на сумму от 290 млн долларов до 425 млн долларов.

В начале декабря польская энергетическая компания PGNiG оспорила решение Еврокомиссии в суде.

27 декабря суд Европейского Союза приостановил решение о доступе "Газпрома" к 80% мощностей газопровода OPAL.

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