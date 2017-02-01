МВФ продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста. Кабмин категорически против

Международный валютный фонд настаивает на включении в проект меморандума пункта о повышении пенсионного возраста в Украине. Об этом в комментарии "Экономической правде" заявил сказал министр социальной политики Андрей Рева.

"В ходе согласования меморандума с МВФ это ключевой вопрос: повышать или не повышать пенсионный возраст. Дискуссия продолжается", - сказал он.

По его словам, МВФ настаивает на включении этого пункта.

"МВФ настаивает на включении в проект меморандума пункта о повышении пенсионного возраста, - сказал Рева. - Мы категорически против".

Говоря о подготовке проекта пенсионной реформы, министр отметил: МВФ обращает внимание на то, что у нас проблемы с Пенсионным фондом.

"Здесь есть два возможных варианта: либо сокращать количество тех, кто получает, или увеличивать количество тех, кто платит", - сказал Рева.

По словам министра, по вопросу пенсионной реформы у украиснких властей с МВФ - "во многом общее видение", однако опять же, "за исключением решения о повышении пенсионного возраста".

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил о снятии вопроса о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.

МВФ предлагает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин - на шесть месяцев после 2021, и так до тех пор, пока для обеих категорий пенсионный возраст не достигнет 63 лет - в 2027 году.

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