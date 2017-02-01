В Украине с 2018-го могут создать новую инспекцию по мониторингу образа жизни граждан

В Украине с 1 января 2018 года может появиться еще один контролирующий орган в сфере предоставления социальных услуг и государственных социальных выплат.

Об этом в среду 1 февраля сообщает "РБК-Украина".

Сейчас речь идет о создании социальной инспекции в новом формате с правом мониторинга способа жизни физлиц, исследования бытовых условий семей, доступа к базам данных госорганов власти и предприятий.

Планы создания контролирующего органа появились после запуска Минфином процедуры верификации, прямой эффект от которой в министерстве оценивают в 100 млн гривен.

Сообщается, что новое подразделение Минсоцполитики будет выявлять нарушителей как среди получателей помощи и только потенциальных претендентов на господдержку, так и среди чиновников.

На заседании Кабмина был принят соответствующий законопроект.

Отметим, что подобный документ уже вносился в парламент еще правительством Арсения Яценюка в феврале 2016 года, однако был отозван уже новым Кабмином Владимира Гройсмана. Основное новшевство документа в том, что полномочия инспекторов теперь будут определены на уровне закона, а также они получат право проверять местные органы соцзащиты, которым они сейчас подконтрольны.

"Кто сегодня проверяет инспектора с точки зрения правильности назначения помощи и субсидий? Никто. Он сам себе бог и начальник, - отмечает министр соцполитики Андрей Рева. - У прокуратуры общий надзор, Госфининспекция на использование денег смотрит, но как назначается помощь, никто не знает. Значит должна быть профессиональная структура, которая возьмет и проверит правильность или неправильность применения той или иной нормы. Никто не отменяет верификацию. Верификация- это внешний контроль. А внутреннего нет. Я, как министр, заинтересован знать, что делается в моей сфере".

Как пояснили в правительстве, процедура верификации будет продолжена и в дальнейшем дублирования полномочий между Минфином и социнспекторатом здесь не будет.

"Социнспектор имеет другие функции. Исследовать "стиль жизни", то есть то, что с помощью верификации никоим образом не увидеть по электронным системам", - рассказал собеседник издания.

Если этот законопроект будет принят, то в бюджет будет дополнительно перечислено 20 млн долларов. Это условие кредитного договора между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на расширение портфеля проектов, которые могут быть реализованы и профинансированы одним из основных кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития.

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