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NEWSru.ua // Экономика // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Венгрия предлагает свой скоростной поезд для нового маршрута между Будапештом и Мукачево
время публикации: 08:54
последнее обновление: 10:14
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Венгрия готова предоставить свой скоростной поезд для запуска нового маршрута, соединяющего Будапешт с Мукачево, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян

Венгрия готова предоставить свой скоростной поезд для запуска нового маршрута, который бы соединил соединяющего Будапешт с Мукачево, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН.

Он отметил, что именно министерство инфраструктуры Украины было инициатором развития международного железнодорожного сообщения с ориентацией на европейские страны.

"Я всегда подчеркивал, что приоритет - Европа, и нам надо забыть, что поезд №1 едет в Москву, вместо него должен ехать или в Варшаву, или в Прагу. Мы предложили несколько направлений: Киев - Перемышль, этот маршрут заработал, кроме этого есть еще одно направление в Польшу, есть направление Мукачево - Будапешт, но там уже идет узкоколейная дорога, необходимо лишь отремонтировать 300 метров ж/д полотна, и тогда этот поезд может быть запущен. Венгры даже готовы предоставить свой собственный скоростной поезд", - сказал Омелян.

Он также сообщил о положительных переговорах со Словакией относительно развития международного пассажирского сообщения между странами. "Такая же ситуация со Словакией, там тоже есть направление евроколеи. Поэтому может быть много новых направлений", - добавил Омелян.

Новый международный поезд по маршруту Киев - Львов - Перемышль (Польша), который был запущен в конце декабря 2016 года, сразу стал популярным. Однако, министр сообщил о фактах контрабанды на данном направлении уже на третий день после запуска поезда.

"Надеюсь, что это станет предметом отдельного рассмотрения (правоохранительных органов и руководства Укрзализныци, - ред.)", - подытожил министр.

Напомним, с 23 декабря 2016 года публичная компания украинских железных дорог "Укрзализныця" запустила скоростной поезд категории "Интерсити+" по маршруту Киев - Львов - Перемышль (Польша).

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 гривны, II класса - 406 гривен, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 гривен, II класса - 172 гривны.

На данном маршруте задействован электропоезд производства южнокорейской Hyundai Rotem, который курсирует ежедневно и преодолевает расстояние от столицы Украины до Перемышля за 7 часов.

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