Официальный курс валют и банковских металлов на 1 февраля

Официальный курс валют на 1 февраля, установленный Национальным банком Украины. Доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.
Нацбанк Украины установил на 1 февраля 2017 года официальные курсы валют на уровне: 2707.9535 грн за 100 долларов, 2912.4040 грн за 100 евро, 4.5069 грн за 10 российских рублей.
С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.
Наличный курс валют на 1 февраля, по данным Finance.ua.
Покупка: 27.21 грн за 1 доллар, 28.93 грн за 1 евро, 4.2 грн за 10 российских рублей.
Продажа: 27.70 грн за 1 доллар, 29.69 грн за 1 евро, 4.6 грн за 10 российских рублей.
Официальный курс банковских металлов на 1 февраля, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подорожали.
Нацбанк Украины установил на 1 февраля такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 328420.60 грн, серебро – 4682.05 грн, платина – 265108.65 грн, палладий – 197680.61 грн.
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